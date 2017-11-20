МИД РА: Позиция Армении по вопросу членства Азербайджана в ЕАЭС неизменна
20 ноября 2017 - 18:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Позиция Армении по вопросу возможного членства Азербайджана вЕвразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается неизменной. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет очень рада видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).
«Недавно заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил о нашей позиции по этому вопросу»,- сказал Балаян.
В октябре 2017 годазамглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС. По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.
«Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену. С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», - заявил Кочарян.
Советник президента России Сергей Глазьев заявил в Ереване, что Армения будет иметь решающее слово в случае возможного принятия Азербайджана в состав ЕАЭС.
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