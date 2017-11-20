// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

МИД РА: Позиция Армении по вопросу членства Азербайджана в ЕАЭС неизменна

МИД РА: Позиция Армении по вопросу членства Азербайджана в ЕАЭС неизменна
20 ноября 2017 - 18:28 AMT

PanARMENIAN.Net - Позиция Армении по вопросу возможного членства Азербайджана вЕвразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается неизменной. Об этом в беседе с PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет очень рада видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

«Недавно заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил о нашей позиции по этому вопросу»,- сказал Балаян.

В октябре 2017 годазамглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС. По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.

«Чтобы стать наблюдателем в ЕАЭС, то, согласно положениям соглашения, этот статус не может быть отдан стране, которая проводит действия во вред страны-члена и всей организации. Достаточно лишь отметить блокаду, что уже не может не рассматриваться в качестве шага во вред стране-члену. С этой точки зрения и речи нет о статусе наблюдателя, что уж говорить о членстве», - заявил Кочарян.

Советник президента России Сергей Глазьев заявил в Ереване, что Армения будет иметь решающее слово в случае возможного принятия Азербайджана в состав ЕАЭС.

 Самое значимое
Дания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан АрменииДания облегчает визовый режим для некоторых категорий граждан Армении
В соответствии с соглашением, сбор за оформление виз составляет 35 евро
Парламент Армении одобрил программу правительстваПарламент Армении одобрил программу правительства
Депутаты Национального Собрания Армении в ходе заседания 22 июня соотношением голосов 64 «за», 31 «против» приняли программу действий правительства РА на 2017-2022 годы.
Свитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершеннымиСвитальский: Парламентские выборы в Армении не были совершенными
Прошедшие в апреле 2017 года в Армении парламентские выборы не были совершенными. Об этом заявил руководитель миссии ЕС в Армении посол Петр Свитальский.
Генсек ОБСЕ посетит АрмениюГенсек ОБСЕ посетит Армению
В тот же день состоятся переговоры генсека ОБСЕ с главой МИД Армении и совместная пресс-конференция
Partner news
 Статьи
Тот, кто говорит «ни пяди земли», роет могилу этой нации

Главные тезисы интервью Левона Тер-Петросяна

 Самое читаемое в разделе
Министр финансов РА: Новые антироссийские санкции не отразятся на экономике Армении
Налбандян: Договоренностей о встрече Саргсян-Алиев нет
Арцрун Ованнисян: Сбивать «Искандеры» невозможно никаким азербайджанским противоракетным оружием
Католикос всех армян встретится с духовным лидером Азербайджана
Главная
Все новости
Обзор: Политика
Архив за 20 ноября 2017
Другие новости раздела
 Последние новости
Ученые прогнозируют десятки разрушительных землетрясений в 2018 году Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года
В Лондоне для заправки автобусов будут использовать топливо из кофейной гущи Биотопливо будет включать в себя кофейные масла, полученные при переработке отходов, оставшихся после приготовления кофе в кофемашинах
Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде После возложения цветов к Вечному огню Лавров полил ель, посаженую им на Аллее памяти на территории мемориального комплекса
Мусульманам во Франции запретят молиться на улицах «Молитв на улицах не будет», — заявил Коллон, добавив, что у верующих должно быть место для отправления религиозного обряда