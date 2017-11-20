В РФ не пустили более 17 тонн азербайджанских помидоров

PanARMENIAN.Net - Россельхознадзор пресек попытку ввоза из Азербайджана более 17 тонн подкарантинной продукции на территорию Дагестана.

«18 октября на пункте пропуска «Яраг-Казмаляр» на Дагестанском участке госграницы РФ специалистами Россельхознадзора в ходе карантинного фитосанитарного контроля не допущено к ввозу 17250 кг помидоров, поступивших из Азербайджана. Основанием для задержания послужила недостоверная информация в фитосанитарном сертификате», - сообщили в ведомстве, пишет «АиФ Дагестан».

По словам представителя Россельхознадзора, владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.

Ранее под санкцию дагестанского управления Россельхознадзора попала партия ферментированного табака из Азербайджана. 20 тонн табака было задержано в конце прошлой недели госинспекторами отдела карантинного фитосанитарного контроля Управления Россельхознадзора по Республике Дагестан на пункте пропуска «Яраг - Казмаляр» российско-азербайджанской границы.