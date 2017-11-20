Мусульманам во Франции запретят молиться на улицах
20 ноября 2017 - 18:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр внутренних дел Франции Жерар Коллон заявил, что полиция «будет мешать» тем, кто станет молиться на улицах французских городов.
«Молитв на улицах не будет», — заявил Коллон, добавив, что у верующих должно быть место для отправления религиозного обряда, пишет Lenta.ru со ссылкой на Le Figaro.
Как уточняет RFI, так министр прокомментировал конфликт, возникший в парижском пригороде Клиши-ла-Гаренн, где 10 ноябля около ста госслужащих (мэров, парламентариев, региональных и муниципальных депутатов, в том числе от правой партии «Республиканцы») прошли по городу с плакатами, призывающими прекратить «незаконные молитвы на улицах».
Распевая «Марсельезу», политики попытались не дать провести молитву местным мусульманам, которые девять месяцев делают это на центральной пешеходной улице Клиши-ла-Гаренн перед зданием мэрии.
Издание добавляет, что верующие молятся на улице в знак протеста: в марте в городе закрыли молельный зал, который посещали от 3000 до 5000 человек.
В марте руководство гимназии в немецком городе Вупперталь запретило школьникам-мусульманам молиться и проводить другие религиозные ритуалы в школе. По мнению дирекции, публичные молитвы провоцируют других учеников и порождают споры о свободе и религии.
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