Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде
20 ноября 2017 - 19:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Армении министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.
Егосопровождали замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян и чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин.
После возложения цветов к Вечному огню Лавров полил ель, посаженую им на Аллее памяти на территории мемориального комплекса.
21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы.
Самое значимое
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Partner news
Самое читаемое в разделе
Сюжет
Последние новости
Ученые прогнозируют десятки разрушительных землетрясений в 2018 году Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года
В Лондоне для заправки автобусов будут использовать топливо из кофейной гущи Биотопливо будет включать в себя кофейные масла, полученные при переработке отходов, оставшихся после приготовления кофе в кофемашинах
Мусульманам во Франции запретят молиться на улицах «Молитв на улицах не будет», — заявил Коллон, добавив, что у верующих должно быть место для отправления религиозного обряда
В РФ не пустили более 17 тонн азербайджанских помидоров По словам представителя Россельхознадзора, владелец груза привлечен к административной ответственности за нарушение правил ввоза подкарантинной продукции.