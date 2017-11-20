Лавров почтил память жертв Геноцида армян в Цицернакаберде

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Армении министр иностранных дел России Сергей Лавров посетил мемориальный комплекс Цицернакаберд, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян.

Егосопровождали замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян и чрезвычайный и полномочный посол России в Армении Иван Волынкин.

После возложения цветов к Вечному огню Лавров полил ель, посаженую им на Аллее памяти на территории мемориального комплекса.

21 ноября в Ереване состоятся встречи Лаврова с президентом Армении Сержем Саргсяном, главой МИД этой страны Эдвардом Налбандяном, с которыми он рассмотрит широкий комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, внешнеполитического взаимодействия по линии ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации позиций в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы.