В Лондоне для заправки автобусов будут использовать топливо из кофейной гущи
20 ноября 2017 - 18:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Для заправки городских автобусов в Лондоне планируется использовать биотопливо, частично изготовленное из кофейной гущи.
Биотопливо будет включать в себя кофейные масла, полученные при переработке отходов, оставшихся после приготовления кофе в кофемашинах. Топливо из кофе предполагается смешивать с дизелем в соотношении 1:5 и поставлять на заправки, снабжающие лондонские автобусы, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.
Биотопливо из кофе — проект компании bio-bean, осуществляемый при поддержке Royal Dutch Shell. Компания, основанная в 2013 году, также получила финансирование от британского правительства и частных инвесторов.
Представители bio-bean заявили, что существующие мощности позволяют производить биотопливо из кофейной гущи (при условии смешивания с дизелем) в количестве, достаточном для заправки одного автобуса в течение года.
Компания, по словам ее представителей, заключила соглашение о сборе отходов от приготовления кофе с крупнейшим в стране сетями кофеен.
Помимо биотоплива, компания bio-bean также производит из кофейной гущи брикеты для плит и отопления.
Биотопливо для заправки автобусов в Лондоне используют с 2015 года. Предполагается, что такая мера поможет значительно снизить выбросы углекислого газа. В качестве компонента биотоплива B20 уже используются животный жир и отработанное масло для жарки. Кофейные масла для такого топлива пока не применялись.
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