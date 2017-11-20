В Лондоне для заправки автобусов будут использовать топливо из кофейной гущи

PanARMENIAN.Net - Для заправки городских автобусов в Лондоне планируется использовать биотопливо, частично изготовленное из кофейной гущи.

Биотопливо будет включать в себя кофейные масла, полученные при переработке отходов, оставшихся после приготовления кофе в кофемашинах. Топливо из кофе предполагается смешивать с дизелем в соотношении 1:5 и поставлять на заправки, снабжающие лондонские автобусы, пишет Meduza со ссылкой на Reuters.

Биотопливо из кофе — проект компании bio-bean, осуществляемый при поддержке Royal Dutch Shell. Компания, основанная в 2013 году, также получила финансирование от британского правительства и частных инвесторов.

Представители bio-bean заявили, что существующие мощности позволяют производить биотопливо из кофейной гущи (при условии смешивания с дизелем) в количестве, достаточном для заправки одного автобуса в течение года.

Компания, по словам ее представителей, заключила соглашение о сборе отходов от приготовления кофе с крупнейшим в стране сетями кофеен.

Помимо биотоплива, компания bio-bean также производит из кофейной гущи брикеты для плит и отопления.

Биотопливо для заправки автобусов в Лондоне используют с 2015 года. Предполагается, что такая мера поможет значительно снизить выбросы углекислого газа. В качестве компонента биотоплива B20 уже используются животный жир и отработанное масло для жарки. Кофейные масла для такого топлива пока не применялись.