Ученые прогнозируют десятки разрушительных землетрясений в 2018 году
20 ноября 2017 - 19:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году число сильных землетрясений может резко возрасти из-за замедления скорости вращения Земли вокруг своей оси.
Гипотезу связи сейсмической активности со скоростью вращения Земли выдвинули Роджер Билхэм из Университета Колорадо и Реббека Бендик из Университета Монтаны. Их доклад был представлен на заседании Американского геологического общества.
«Существует сильная корреляция между вращением Земли и сейсмоактивностью, позволяющая предположить, что в следующем году увеличится интенсивность землетрясений», — заявил Билхэм, пишет Meduza со ссылкой на The Guardian.
Билхэм и Бендик проанализировали данные о землетрясениях магнитудой 7 и более с 1900 года. Они выделили пять периодов, когда число мощных землетрясений резко возрастало — до 25-30 в год при среднегодовом показателе в 15 сильных землетрясений в год.
Периоды усиления сейсмоактивности, выяснили ученые, начинались примерно через пять лет после того, как замедление скорости вращения Земли достигало максимума.
С момента последнего замедления вращения Земли прошло примерно 4,5 года, таким образом, согласно гипотезе ученых, в 2018 году следует ждать роста числа сильных землетрясений.
Если с начала 2017 года было зафиксировано шесть сильных землетрясений, то в 2018 году их может быть 20 и более, заявил Билхэм в программе BBC Inside Science.
«Когда Земля замедляется, ее диаметр в районе экватора сокращается. Однако, если талия (Земли) уменьшается, то одежда — тектонические плиты — остается прежнего размера и мнется», — сказал Билхэм.
Большинство мощных землетрясений, связанных с замедлением вращения Земли, было зафиксировано в экваториальных областях Земли, где проживают около одного миллиарда человек.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
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