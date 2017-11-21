Аронян сыграл вничью с Лижэнем в заключительном этапе Гран-при ФИДЕ
21 ноября 2017 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Все девять партий пятого тура заключительного этапа Гран-при ФИДЕ, проходящего в Пальма-де-Мальорке (Испания), завершились вничью.
Армянский гроссмейстер Левон Аронян черными сыграл вничью с представителем Китая Дином Лижэнем. Эти шахматисты встречались в финале розыгрыша Кубка мира этого года в Тбилиси, где армянский гроссмейстер одержал блестящую победу.
После пяти туров Аронян единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 3,5 очка. Сразу шесть шахматистов отстают на пол-очка, сообщает пресс-служба НОКА.
В шестом туре 22 ноября Аронян белыми сыграет с Петром Свидлером (Россия). Турнир завершится 25 ноября.
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