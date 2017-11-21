Путин заявил о завершении военной операции в Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин заявил, что военная операция в Сирии завершается. Об этом он сообщил в Сочи во время встречи с президентом Сирии Башаром Асадом.

Президенты встретились 20 ноября.

«До полной победы над терроризмом, конечно, еще очень далеко. Но что касается нашей совместной работы по борьбе с террористами на территории Сирии, эта военная операция действительно завершается»,- отметил президент РФ.

На встрече с руководящим составом министерства обороны и Генерального штаба ВС России Путин также упомянул о завершении операции в Сирии.

«Многое сделано для стабилизации ситуации в Сирии. Надеюсь, в самое ближайшее время мы поставим окончательную точку в борьбе с терроризмом в Сирии, хотя понятно, что очаги еще будут, они еще будут возникать»,- отметил он.

«Проблем с терроризмом еще хватает и в мире, и на Ближнем Востоке, и в Сирии в том числе. Но основная задача уже близка к завершению, и можно будет сказать в самое ближайшее время, что мы ее решили»,- подчеркнул Путин.

26 августа 2015 года между Россией и Сирией было заключено Соглашение о размещении авиационной группы ВС РФ на сирийской территории, согласно которому авиагруппа, по просьбе правительства Сирии, размещается на территории Сирийской Арабской Республики бессрочно, аэродром Хмеймим передается российской стороне безвозмездно. Все вооружение, боеприпасы, оборудование и материалы ввозятся на территорию Сирии без сборов, пошлин и любого досмотра. Личный состав авиагруппы получает дипломатический статус.

По состоянию на апрель 2017 года с начала военной операции совершено более 23 тысяч боевых вылетов и нанесено около 77 тысяч ударов по террористам. К маю 2017 года выведено около половины авиагруппировки с базы Хмеймим в Россию.