В Абу-Даби 12-летний мальчик купил автомобильный номер за $400.000

PanARMENIAN.Net - Двенадцатилетний школьник из Объединенных Арабских Эмиратов приобрел на аукционе в полицейском участке в Абу-Даби автомобильный номер за сумму, эквивалентную 400 тысячам долларов.

На регулярной полицейской распродаже, где продаются редкие и «красивые» автомобильные номера (вся выручка идет на нужды полиции), мальчик купил номер «1111», заплатив за него 1,5 млн дирхамов, пишет BBC со ссылкой на местную газету National.

По информации издания, треть этой суммы - 500 тысяч дирхамов - это собственные средства 12-летнего Халифа Мазруи, которые он выиграл на конкурсе чтецов Корана. Оставшиеся деньги добавил отец мальчика. Скорее всего, новый номер будет красоваться на «мерседесе», на котором Мазруи возят в школу. Пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет самостоятельно сесть за руль автомобиля, так как официально управлять транспортным средством в ОАЭ разрешается с 18 лет.

Вада Кади - одна из немногих женщин, присутствовавших на аукционе, - также боролась за номер, но в какой-то момент сдалась. В итоге она купила номер «5550» для своего «роллс-ройса» - «всего» за 180 тысяч дирхамов (около 50 тысяч долларов).

Номер «1111» не стал самым дорогим лотом аукциона. Местный бизнесмен Ахмед Марзуки приобрел номер «2» за 10 млн дирхам (2,7 млн долларов).

В 2016 году номер «1» ушел с молотка за рекордные 31 млн дирхам. В этом году общая сумма от проданных номеров принесла полиции Абу-Даби 55 млн дирхам (15 млн долларов).