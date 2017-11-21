Гитарист SOAD Дарон Малакян выразил сожаление по поводу смерти преступника Чарльза Мэнсона
21 ноября 2017 - 11:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Гитарист System of A Down Дарон Малакян на своей странице в Facebook отдал дань памяти одному из самых жестоких и известных преступников XX века Чарльзу Мэнсону.
Чарльз Мэнсон - один из самый жестоких и известных преступников XX века - скончался в тюремной больнице в США. Он отбывал пожизненное заключение.
«Очень грустно слышать новость о смерти Чарльза Мэнсона. В то время, когда я записывал альбом Toxicity, интервью и музыка Мэнсона оказали на меня большое влияние как на артиста»,- написал музыкант, отметив, что ему интересно, как Мэнсон формулировал свои мысли и взгляды на общество, а не на убийства.
Его признание вызвало неоднозначную реакцию, многие пользователи соцсети не поняли, почему артист сопереживает убийце, в комментариях Малакян дал некоторые разъяснения.
«Позвольте мне попытаться объяснить еще раз тем, кто просто не понимает, с чего начался этот пост про Мэнсона. Я не поддерживаю убийцу Чарльза Мэнсона, я поддерживаю его искусство и его взгляды на социальные и экологические проблемы. Иногда талантливые люди делают плохие вещи. И для людей, которые спрашивают, чувствовал бы я то же самое, если бы Мэнсон убил мою семью или беременную жену, я приведу один пример. Моя семья прошла через Геноцид армян, во время которого миллионы армян были убиты турецким правительством и турецкими солдатами, но я до сих пор наслаждаюсь турецкой музыкой, турецким искусством, и у меня есть друзья-турки, бабушки и дедушки которых могли быть турецкими солдатами во время Геноцида»,- разъяснил свою позицию гитарист.
Печальная слава пришла к Мэнсону в 1960-е годы, когда члены образованной им коммуны «Семья» совершили ряд жестоких убийств. В основе идеологии «Семьи» лежало искаженное понимание музыки The Beatles, в которой Мэнсон услышал призыв к войне между расами. Одним из самых громких преступлений с участием Мэнсона стало массовое убийство 1969 года, в результате которого погибла молодая жена кинорежиссера Романа Полански - актриса Шэрон Тейт. Она была на восьмом месяце беременности. Помимо нее банда Мэнсона убила в тот августовский вечер еще четыре человека.
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