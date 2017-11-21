Госдеп США одобрил поставку Грузии ПТРК Javelin

PanARMENIAN.Net - Госдепартамент США одобрил поставку Грузии противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin на общую сумму в $75 млн. Об этом сообщило управление американского министерства обороны по оборонному сотрудничеству и безопасности.

В сообщении ведомства указывается, что власти Грузии ранее выразили желание приобрести 410 ракет к этим комплексам, 72 блока прицельно-пускового оборудования, 10 учебных комплексов и 70 зарядов для них. Кроме того, американские военные готовы предоставить услуги по техническому обслуживанию этих ПТРК и их транспортировке, пишет ТАСС.

«Эта предполагаемая поставка укрепит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов за счет усиления безопасности Грузии, - отмечается в сообщении. - Продажа и поддержка этих вооружений не изменит военный баланс сил в этом регионе в целом».

При этом в управлении подчеркивают, что данное уведомление не означает завершения сделки. Против поставки имеет право выступить Конгресс США.