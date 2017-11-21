Месси получит четвертую «Золотую бутсу» 24 ноября

PanARMENIAN.Net - Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси вскоре получит еще одну«Золотую бутсу».

Для аргентинца эта «Золотая бутса» станет четвертой в карьере. По этому показателю он догонит форварда «Реала» Криштиану Роналду.

Месси получит награду в павильоне для мероприятий Antigua Fabrica Estrella Damm в центре Барселоны. Церемония пройдет 24 ноября, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.

Учредителем награды являются European Sports Magazines и adidas. Приз вручается с 1968 года.

Месси по итогам кампании-2016/17 набрал 74 балла (37) голов, обойдя Баса Доста и Пьер-Эмерика Обамеянга.