Месси получит четвертую «Золотую бутсу» 24 ноября
21 ноября 2017 - 12:00 AMT
PanARMENIAN.Net - Аргентинский футболист, нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси вскоре получит еще одну«Золотую бутсу».
Для аргентинца эта «Золотая бутса» станет четвертой в карьере. По этому показателю он догонит форварда «Реала» Криштиану Роналду.
Месси получит награду в павильоне для мероприятий Antigua Fabrica Estrella Damm в центре Барселоны. Церемония пройдет 24 ноября, пишет Eurosport со ссылкой на Marca.
Учредителем награды являются European Sports Magazines и adidas. Приз вручается с 1968 года.
Месси по итогам кампании-2016/17 набрал 74 балла (37) голов, обойдя Баса Доста и Пьер-Эмерика Обамеянга.
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