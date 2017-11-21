В Ростовской области обнаружены останки армянских военнослужащих

PanARMENIAN.Net - Целое захоронение солдат Красной армии обнаружили поисковики в Ростовской области. В захоронении, обнаруженном недалеко от хутора Середина Кагальницкого района, были о останки армянских военнослужащих.

Из земли извлекли останки 54 бойцов 271-й Горловской стрелковой дивизии, пишет телеканал Дон24.

В феврале 1943-го в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Ростовской области. Солдат захоронили местные жители, но в 1950-х годах братская могила была заброшена. Где она находится, знали лишь немногие хуторяне, они и показали ее поисковикам.

«Начались раскопки – тяжелые, эмоциональные, потому что многие из солдат были просто подавлены танками. Бережно, косточка за косточкой, доставали, аккуратно, чтобы не пропустить никаких мельчайших деталей и личных вещей», – рассказал руководитель поискового объединения «Миус-Фронт» Андрей Кудряков.

Поисковикам уже удалось установить фамилии 34 бойцов. Среди погибших – казаки, украинцы, армяне, грузины, азербайджанцы, русские. Всех найденных перезахоронят 3 декабря, в День неизвестного солдата.