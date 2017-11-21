Бейонсе - самая высокооплачиваемая певица года по версии Forbes

PanARMENIAN.Net - Американская певица Бейонсе Ноулз стала самой высокооплачиваемой женщиной в музыке по версии журнала Forbes: по итогам 2017 года она заработала $105 миллионов.

В эту сумму входят средства, полученные от продаж последнего альбома Lemonade, а также заработок от концертного тура Formation. Кроме того, 36-летняя певица владеет собственной линией одежды.

Летом в семье Бейонсе и ее супруга, американского рэпера Джей Зи появилось долгожданное пополнение: певица родила близнецов Сэра Картера и Руми. У пары также есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви. В мае 2017 года Forbes оценил состояние самого Джей Зи (настоящее имя - Шон Картер) в$810 миллионов, поставив его на второе место в списке богатейших рэперов 2017 года.

Второе место в рейтинге Forbes заняла британская певица Адель, которая заработала в 2017 году $69 миллионов. Тройку лидеров замыкает Тейлор Свифт с $44 миллионами. Свифт, которая в 2016 году занимала первое место, по прогнозам Forbes, в 2018 году может снова увеличить свой капитал: 27-летняя певица недавно представила свой новый альбом Reputation и вскоре должна отправиться в мировой тур в поддержку пластинки, пишет BBC.

Канадская исполнительница Селин Дион заняла четвертую строчку списка Forbes. Замыкает пятерку поп-звезда Дженнифер Лопес. На шестом местре расположилась 71-летняя американская кантри-певица Долли Партон, на седьмом - Рианна, на восьмом - Кэти Перри, на 9-м - Бритни Спирс, а замыкает десятку 75-летняя Барбра Стрейзанд.