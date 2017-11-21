Лавров нe настроен оптимистично по вопросу урегулирования карабахского конфликта

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване заявил, что не настроен оптимистично в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

«Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся. Я уже на пресс-конференции в Баку отмечал наличие всех компонентов решения этой проблемы.Эти компоненты сформированы в пакет. Очень трудно взять один, два или три и предложить договариваться на этой основе, потому что в этом случае выпадают балансирующие компоненты и не будет результата, на который мы все рассчитываем»,- сказал Лавров.

Эдвард Налбандян, в свою очередь, считает, что говорить о прорыве в нагорно-карабахском урегулировании пока нельзя. По его словам, несмотря нанеконструктивную позицию Азербайджана, переговоры должны продолжаться.

«Армения готова продолжить конструктивные встречи с сопредседателями на уровне министров иностранных дел и президентов. Мы никогда не отказывались встречаться на уровне министров или президентов. На декабрь таких встреч не запланировано»,- сказал Налбандян.

Ранее в Баку Сергей Лавров заявил, что составлен пакет документов по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.«Изъять те или иные элементы не представляется возможным. Противоположная сторона может подумать, что нарушается баланс. Дипломатия найдет приемлемый для обеих сторон вариант», - сказал Лавров.