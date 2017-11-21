iPhone X не возглавил рейтинг лучших гаджетов 2017 года
21 ноября 2017 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Игровая приставка Switch от японской компании Nintendo возглавила рейтинг лучших технических новинок 2017 года по версии журнала Time. Об этом сообщается на сайте издания.
Консоль, состоящая из планшета с 6,2-дюймовым экраном и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить приставку в стационарную приставку, обогнала iPhone X, занявший второе место. По мнению авторов статьи, новинка от Apple, несмотря на дороговизну и сложность, создала новый стандарт для смартфонов будущего. Тройку замкнул ноутбук Microsoft Surface с «его легким и элегантным дизайном и долговечной батареей», пишет Lenta.ru.
Также в десятку вошли мини-квадрокоптер DJI Spark, смартфон Samsung Galaxy S8, игровая приставка Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic, аудиоколонка Amazon Echo (второго поколения), консоль Xbox One X, умные часы Apple Watch 3 и фотокамера Sony Alpha A7R III.
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