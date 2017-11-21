Рустам Мадоян стал победителем турнира Fight Nights Global
21 ноября 2017 - 14:38 AMT
PanARMENIAN.Net - 19 ноября в Пензе состоялся турнир Fight Nights Global, в котором принял участие 26-летний тамбовский спортсмен армянского происхождения Рустам Мадоян.
Он является мастером спорта по боевому самбо, чемпионом Тулы по ММА, а также неоднократным чемпионом Тамбовской области по ММА, рукопашному бою, боевому самбо и дзюдо.
Соперником тамбовского спортсмена стал 28-летний Михаил Лебедев. Бойцы сражались в полусредней весовой категории. Мадоян с самого начала вступил в бой, нанеся Лебедеву два лоу-кика, соперник же отвечать не торопился. Далее, после 30 секунд первого раунда, Рустам нанес сопернику удар через руку, после чего судья остановил поединок. Тем самым Рустам Мадоян стал победителем боя, пишет «Тамбосвкий курьер».
Fight Nights Global - российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Одна из крупнейших промоутерских компаний Евразии, которая проводит турниры с участием мировых звезд.
Самое значимое
Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Италии возобновились протесты против азербайджанского газопровода В Лечче демонстранты забрасывали стражей порядка яйцами и другими предметами, пытаясь попасть на территорию, где строится газопровод
Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина и захоронить тело Ленина «Я неоднократно говорил о необходимости похоронить Ленина, хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится. У меня спрашивают, я высказываю свое мнение», - заявил Кадыров
Саргсян: Армяно-российские отношения подлинно союзнические Президент отметил также многочисленные совместно проведенные мероприятия: Армяно-российский межрегиональный форум, Международный форум евразийского партнерства
iPhone X не возглавил рейтинг лучших гаджетов 2017 года Консоль, состоящая из планшета с 6,2-дюймовым экраном и геймпадов Joy-Con, позволяющих превратить приставку в стационарную приставку, обогнала iPhone X, занявший второе место