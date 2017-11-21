Рустам Мадоян стал победителем турнира Fight Nights Global

PanARMENIAN.Net - 19 ноября в Пензе состоялся турнир Fight Nights Global, в котором принял участие 26-летний тамбовский спортсмен армянского происхождения Рустам Мадоян.

Он является мастером спорта по боевому самбо, чемпионом Тулы по ММА, а также неоднократным чемпионом Тамбовской области по ММА, рукопашному бою, боевому самбо и дзюдо.

Соперником тамбовского спортсмена стал 28-летний Михаил Лебедев. Бойцы сражались в полусредней весовой категории. Мадоян с самого начала вступил в бой, нанеся Лебедеву два лоу-кика, соперник же отвечать не торопился. Далее, после 30 секунд первого раунда, Рустам нанес сопернику удар через руку, после чего судья остановил поединок. Тем самым Рустам Мадоян стал победителем боя, пишет «Тамбосвкий курьер».

Fight Nights Global - российская организация, проводящая бои по смешанным единоборствам. Одна из крупнейших промоутерских компаний Евразии, которая проводит турниры с участием мировых звезд.