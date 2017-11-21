Саргсян: Армяно-российские отношения подлинно союзнические

PanARMENIAN.Net - Армяно-российские отношения сегодня характеризуются как подлинно союзнические. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян, приняв министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

«Эти отношения отличаются высоким уровнем политического диалога на всех уровнях, широкой координацией внешнеполитической деятельности, плодотворным сотрудничеством на международных площадках, очень хорошим взаимодействием в экономической, военной, военно-технической, гуманитарной сферах», - сказал Саргсян, подчеркнув в этом плане важность активных взаимных визитов, в рамках которых только за последние несколько месяцев Армению посетили председатель правительства РФ, министры промышленности, образования, здравоохранения, а в эти дни проходит визит министра иностранных дел.

Президент отметил также многочисленные совместно проведенные мероприятия: Армяно-российский межрегиональный форум, Международный форум евразийского партнерства, Армяно-российский молодежный форум, проведенное в начале месяца юбилейное 30-ое заседание Межпарламентской комиссии.

Отметив, что армяно-российские отношения последовательно развиваются, президент подчеркнул, что и впредь нужно продолжать работу в направлении развития межгосударственных отношений, укрепления дружбы армянского и российского народов.

Лавров выразил благодарность за прием и представил результаты переговоров с главой МИД РА Эдвардом Налбандяном и обсуждений, состоявшихся в рамках его официального визита.

«Не буду повторяться, потому что действительно нет ни одной сферы человеческой деятельности, где бы Россия и Армения не имели не формальный, а реальный механизм практического взаимодействия. И то, что вы высоко оцениваете наше сотрудничество во внешнеполитическом диалоге, для нас большая честь. Мы стараемся ваше доверие и доверие президента России оправдать», - сказал министр иностранных дел РФ.

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