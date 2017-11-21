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Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина и захоронить тело Ленина

Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина и захоронить тело Ленина
21 ноября 2017 - 16:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагает захоронить тело Владимира Ленина и передать останки Иосифа Сталина Грузии.

«Я неоднократно говорил о необходимости похоронить Ленина, хотя мне лично не жарко и не холодно от того, что он там находится. У меня спрашивают, я высказываю свое мнение», - заявил Кадыров в интервью «Интерфаксу».

«Что касается останков Сталина, то надо проявить добрую волю и отдать их Грузии, чтобы у него на Родине похоронили. Грузия была частью Советского Союза, которым руководил Иосиф Сталин. Поэтому будет логично и справедливо, если Грузия получит возможность похоронить его, а миллионы жителей России вздохнут полной грудью, узнав, что сталинский дух покинул Россию», - предложил Кадыров.

Сталин умер 5 марта 1953 года, его похоронили в мавзолее на Красной площади. После XXII съезда советской компартии в 1961 году, где руководитель СССР Никита Хрущев в очередной раз осудил культ Сталина, прах бывшего вождя перезахоронили за мавзолеем.

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Interfax.ru: Кадыров предложил передать Грузии прах Сталина
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