В Италии возобновились протесты против азербайджанского газопровода

PanARMENIAN.Net - 20 ноября в регионе Апулия в Италии вновь прошли массовые столкновения противников строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, c полицией.

В Лечче демонстранты забрасывали стражей порядка яйцами и другими предметами, пытаясь попасть на территорию, где строится газопровод, пишет haqqin.az со ссылкой на итальянское издание ANSA.

В конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ. Высший административный суд Италии также вынес решение о продолжении строительства газопровода, посредством которого азербайджанский газ попадет в Европу.