В Италии возобновились протесты против азербайджанского газопровода
21 ноября 2017 - 17:01 AMT
PanARMENIAN.Net - 20 ноября в регионе Апулия в Италии вновь прошли массовые столкновения противников строительства Трансадриатического газопровода (TAP), предназначенного для транспортировки природного газа из Азербайджана в Италию, c полицией.
В Лечче демонстранты забрасывали стражей порядка яйцами и другими предметами, пытаясь попасть на территорию, где строится газопровод, пишет haqqin.az со ссылкой на итальянское издание ANSA.
В конце марта 2017 года Государственный совет Италии дал разрешение на строительство Трансадриатического газопровода (TAP), которое позволяет не учитывать отрицательное мнение местных властей и фактически дает зеленый свет строительству трубопровода, по которому в Италию должен прийти азербайджанский газ. Высший административный суд Италии также вынес решение о продолжении строительства газопровода, посредством которого азербайджанский газ попадет в Европу.
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