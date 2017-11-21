В Турции главреда онлайн-издания Cumhuriyet осудили на 3 года
21 ноября 2017 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный редактор онлайн-издания турецкой газеты Cumhuriyet Огуз Гювен приговорен к трем годам и одному месяцу лишения свободы. 21 ноября суд в Стамбуле признал его виновным в пропаганде движения исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, признанного в Турции террористическим.
Единственной причиной судебного преследования в отношении журналистов Cumhuriyet Гювен назвал в своей речи оппозиционную позицию по отношению к властям и независимое освещение происходящих в стране событий, пишет Deutsche Welle.
«Свобода слова является необходимым условием для демократии. Если журналисты будут молчать, будет затихать и голос народа, тогда онемеет и демократия», - подчеркнул он.
Фигурантами по ряду других дел в Турции проходят еще 18 сотрудников газеты Cumhuriyet. Их также обвиняют в причастности к терроризму. Четверо из них находятся в предварительном заключении, включая главного редактора и издателя.
Власти в Анкаре считают Фетхуллаха Гюлена ответственным за попытку госпереворота в июле 2016 года. В связи с расследованием попытки путча в заключении в Турции находятся около 50 тысяч человек. Сам Гюлен, уже много лет живущий в США, отрицает свою причастность к этим событиям.
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