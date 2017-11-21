Экс-премьер Грузии выделил €1 млрд на строительство университета в Кутаиси

PanARMENIAN.Net - Экс-премьер Грузии, миллиардер Бидзина Иванишвили перечислил один миллиард евро для строительства «Университетского комплекса Кутаиси». Об этом говорится в сообщении на официальной странице Иванишвили в соцсети Facebook.

Строительство «Университетского комплекса Кутаиси» идет в парламентском городе в регионе Имерети. Комплекс строится на 140 гектарах земли и станет первым масштабным образовательным центром в регионе, оснащенным современными лабораториями и инфраструктурой. Он будет рассчитан на 60 тысяч студентов, пишет Sputnik-Армения.

Университетский городок будет включать в себя образовательные и научные пространства, аудитории, ультрасовременные лаборатории, конференц-залы, библиотеки, общежития для студентов и профессоров. Будут также кинотеатры, клубы для отдыха, кафе, спортивная инфраструктура — стадионы для футбола и регби, мини футбола, теннисные корты, баскетбольная площадка, бассейн.

Обучение в университете будет проходить по самым востребованным и актуальным направлениям. Главным профилем университета станут технологические и технические науки. Первый поток студентов университетский городок в городе Кутаиси примет в 2019 году.

Известно, что специалисты Мюнхенского технического университета (TUM) помогут грузинским коллегам в развитии «Университетского комплекса Кутаиси».

Стандарты Мюнхенского технического университета будут использованы во время разработки учебных и исследовательских программ, а также для подбора персонала. Немецкие специалисты также проконсультируют грузинских архитекторов для осуществления инфраструктурных проектов в «Университетском комплексе Кутаиси».