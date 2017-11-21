Еще один дефект iPhone X: Краска на корпусе смартфона облезает

PanARMENIAN.Net - Пользователи iPhone X начали жаловаться на новую проблему флагманского смартфона Apple. Как оказалось, краска на корпусе смартфона держится не слишком хорошо и имеет тенденцию облезать спустя непродолжительное время при использовании.

Об этом появились сообщения на известном социальном новостном ресурсе Reddit, а также в других социальных сетях, с подтверждающими фотографиями, пишет Ferra.ru.

В основном речь идет о слезающей краске на нижней грани, а также по бокам, то есть с рамки смартфона из нержавеющей стали. Пока проблема имеет скорее единичный, чем массовый характер. Вполне возможно, это последствия особо неаккуратного использования, а не брака при производстве.

Ранее пользователи iPhone X обнаружили проблему с тонкой зеленой линей на кране, а также странном треском и жужжанием во фронтальном динамике, расположенном сверху в вырезе дисплея рядом с камерой.