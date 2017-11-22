В Карабахе вследствие взрыва мины погибли 3 военнослужащих, один ранен

PanARMENIAN.Net - 21 ноября, около 18:35 по местному времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате взрыва мины смертельные ранения получили военнослужащие Гегам Корюнович Закарян (1995 г.р.), Саркис Гургенович Абрамян (1998 г.р.) и Саркис Мгерович Меликян (1997 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Военнослужащий Нарек Айкович Овеян (1998 г.р.) получил ранение. Его состояние оценивается как тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.