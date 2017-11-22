// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Карабахе вследствие взрыва мины погибли 3 военнослужащих, один ранен

В Карабахе вследствие взрыва мины погибли 3 военнослужащих, один ранен
22 ноября 2017 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - 21 ноября, около 18:35 по местному времени, на оборонительном участке одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в северо-восточном направлении линии соприкосновения, в результате взрыва мины смертельные ранения получили военнослужащие Гегам Корюнович Закарян (1995 г.р.), Саркис Гургенович Абрамян (1998 г.р.) и Саркис Мгерович Меликян (1997 г.р.). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны НКР.

Военнослужащий Нарек Айкович Овеян (1998 г.р.) получил ранение. Его состояние оценивается как тяжелое.

Для выяснения подробностей инцидента ведется следствие.

 Самое значимое
The People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в ТоронтоThe People’s World: Новый фильм Гедикяна впечатлил руководителей кинофестиваля в Торонто
По данным источника, исполнительный директор и главный продюсер фестиваля считает фильм Гедигяна одним из лучших
Американский штат Индиана признал Геноцид армянАмериканский штат Индиана признал Геноцид армян
Губернатор Индианы Эрик Холкомб принял декларацию о том, что Османская империя централизованно осуществила уничтожение почти трех миллионов армян, греков, ассирийцев и сирийцев
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
«РГ» о «новых армянах»: У Армении есть чему поучиться в гуманитарной сфере
Россия вернула Армении украденную картину Врубеля
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Google признались в слежке за пользователями Android Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Мхитарян - в списке претендентов на включение в символическую команду года УЕФА Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Борцы Армен Акопян и Гегам Торгомян остались без медалей на ЧМ В квалификационном раунде Армен Акопян меньше чем за две минуты нанес поражение американцу Джону Мосингу и в 1/8 финала встретился с турком Мурадом Даги