Телеканал «Звезда» извинился за передачу об армянских республиканцах и Гарегине Нжде

PanARMENIAN.Net - Телеканал Минобороны РФ «Звезда» принес извинения завыпуск ток-шоу «Прогнозы» с политологом Вероникой Крашенинниковой от 19 ноября, во время которого прозвучали оскорбления в адрес правящей Республиканской партии Армении (РПА) иармянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде, которого ведущая назвала фашистом.

Представитель телеканала направил письмо с извинениями послу Армении в РФ Вардану Тоганяну, назвав слова ведущей упущением. Об этом стало известно в эфите передачи «Горизонт» на армянском телеканале «Шант».

«19 ноября 2017 года в эфире передачи «Прогнозы» с Вероникой Крашенинниковой на телеканале «Звезда» в эпизоде о сотрудничестве Армении с Евросоюзом телеведущая озвучила некорректные выражения и оценки. Приносим извинения за допущенные ошибки»,- в частности говорится в направленном послу РА письме.

Ранее стало известно, что телеканал «Звезда» удалил со своего канала YouTube этот выпуск ток-шоу «Прогнозы».

Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз.Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).

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