Телеканал «Звезда» извинился за передачу об армянских республиканцах и Гарегине Нжде
22 ноября 2017 - 12:21 AMT
PanARMENIAN.Net - Телеканал Минобороны РФ «Звезда» принес извинения завыпуск ток-шоу «Прогнозы» с политологом Вероникой Крашенинниковой от 19 ноября, во время которого прозвучали оскорбления в адрес правящей Республиканской партии Армении (РПА) иармянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде, которого ведущая назвала фашистом.
Представитель телеканала направил письмо с извинениями послу Армении в РФ Вардану Тоганяну, назвав слова ведущей упущением. Об этом стало известно в эфите передачи «Горизонт» на армянском телеканале «Шант».
«19 ноября 2017 года в эфире передачи «Прогнозы» с Вероникой Крашенинниковой на телеканале «Звезда» в эпизоде о сотрудничестве Армении с Евросоюзом телеведущая озвучила некорректные выражения и оценки. Приносим извинения за допущенные ошибки»,- в частности говорится в направленном послу РА письме.
Ранее стало известно, что телеканал «Звезда» удалил со своего канала YouTube этот выпуск ток-шоу «Прогнозы».
Ведущая ток-шоу «Прогнозы» на телеканале «Звезда» политолог Вероника Крашенинникова 19 ноября в ходе своей передачи затронула тему возможного вступления Армении в Евросоюз.Примечательно, что телеведущая провела параллель с Украиной, а также назвала армянского военного и государственного деятеля Гарегина Нжде фашистом и сравнила с фашистами членов правящей Республиканской партии Армении (РПА).
«Звезда» — всероссийский государственный общественно-патриотический канал. Принадлежит медиагруппе «Звезда», которую курирует Министерство обороны Российской Федерации посредством ОАО «Телерадиокомпания Вооружённых сил Российской Федерации «Звезда».
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