Верхний Ларс закрыт для грузовиков
22 ноября 2017 - 11:55 AMT
PanARMENIAN.Net - Автодорога Степанцминда – Ларс, по состоянию на 10:00 (по Еревану) 22 ноября, открыта только для легковых автомобилей. Об этом сообщили министерству транспорта, связи и информационных технологий Армении в дорожном департаменте министерства инфраструктур Грузии.
Из-за снега на данный момент дорога закрыта для проезда грузовых автомобилей.
Министерство ЧС РА сообщает, что 22 ноября по положению на 10:30 все автодороги на территории Армении проходимы.
22 ноября, с раннего утра, Армения находит ся в зоне воздействия мощного циклона. На всей территории республики прогнозируются осадки: в горных районах Ширака, Гегаркуника, Арагацотна, Лори, Тавуша, Вайоц Дзора и Сюника – в виде снега. В указанных регионах ожидается метель, низкая видимость, на дорогах – гололедица.
МЧС Армении призывает водителей в указанных районах ездить исключительно на зимних шинах.
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