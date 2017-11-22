Верхний Ларс закрыт для грузовиков

PanARMENIAN.Net - Автодорога Степанцминда – Ларс, по состоянию на 10:00 (по Еревану) 22 ноября, открыта только для легковых автомобилей. Об этом сообщили министерству транспорта, связи и информационных технологий Армении в дорожном департаменте министерства инфраструктур Грузии.

Из-за снега на данный момент дорога закрыта для проезда грузовых автомобилей.

Министерство ЧС РА сообщает, что 22 ноября по положению на 10:30 все автодороги на территории Армении проходимы.

22 ноября, с раннего утра, Армения находит ся в зоне воздействия мощного циклона. На всей территории республики прогнозируются осадки: в горных районах Ширака, Гегаркуника, Арагацотна, Лори, Тавуша, Вайоц Дзора и Сюника – в виде снега. В указанных регионах ожидается метель, низкая видимость, на дорогах – гололедица.

МЧС Армении призывает водителей в указанных районах ездить исключительно на зимних шинах.