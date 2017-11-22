Антитеррористическая операция в Тбилиси: 2 подозреваемых арестованы

PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 ноября на окраине Тбилиси, на улице Габриела Салоси в Исани-Самгорском районе, сотрудники Службы государственной безопасности проводили 16-часовую спецоперацию по задержанию двух иностранных граждан.

Как сообщила телекомпания «Рустави 2», оба иностранца обвиняются в связях с террористическими организациями.

Во время спецоперации произошла перестрелка между спецназом и подозреваемыми. Один из спецназовцев получил ранения. Жителей корпусов в зоне проведения операции временно не пускают в дома из соображений безопасности.