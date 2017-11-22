Антитеррористическая операция в Тбилиси: 2 подозреваемых арестованы
22 ноября 2017 - 13:10 AMT
PanARMENIAN.Net - В ночь на 22 ноября на окраине Тбилиси, на улице Габриела Салоси в Исани-Самгорском районе, сотрудники Службы государственной безопасности проводили 16-часовую спецоперацию по задержанию двух иностранных граждан.
Как сообщила телекомпания «Рустави 2», оба иностранца обвиняются в связях с террористическими организациями.
Во время спецоперации произошла перестрелка между спецназом и подозреваемыми. Один из спецназовцев получил ранения. Жителей корпусов в зоне проведения операции временно не пускают в дома из соображений безопасности.
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Случай не единичный
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