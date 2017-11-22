Роналду побил свой же рекорд по голам в Лиге чемпионов

PanARMENIAN.Net - Форвард «Реала» Криштиану Роналду забил 2 гола АПОЭЛ в матче группового этапа Лиги чемпионов.

Уже первым мячом португалец обновил свой же рекорд – 17 голов в Лиге чемпионов в 2017 году. К концу встречи на счету Криштиану стало 18 мячей, пишет Eurosport.

Три лучших результата принадлежат Роналду: 18 голов в 2017 году, 16 голов в 2015 году и 15 голов в 2013 году. Четвертую строчку Криштиану делит с Лионелем Месси: португалец и аргентинец дважды забивали по 13 мячей в Лиге чемпионов за календарный год.

«Реал» и «Тоттенхэм» обеспечили себе выход в плей-офф из группы Н. В сезоне-2017/18 Роналду забил 6 голов в 4 матчах Лиги чемпионов и только 1 мяч в 8 играх Ла Лиги.