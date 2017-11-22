Ученые раскрыли причину старения мозга

PanARMENIAN.Net - Исследователи из Алленского института исследования мозга в Вашингтоне выяснили, что старение мозга и снижение когнитивных способностей связано с накоплением бляшек и образованием нейрофибриллярных узлов, а также изменением в активности генов.

Ученые проанализировали образцы мозга 107 пожилых людей в возрасте 65-90 лет. Окрашивание нервных тканей с помощью желтого красителя тиофлавина Т позволило выявить большое количество амилоидных бляшек — скоплений пептидов бета-амилоидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, — и переплетенных протеиновых волокон (нейробриллярных узлов), пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.

Их накопление коррелировало с деменцией у старых людей, однако не всегда у пациентов с амилоидными бляшками развивалось слабоумие.

Анализ экспрессии генов в клетках гиппокампа и новой коры, которая выражается скоростью образования РНК-продуктов, показал, что слабоумию способствуют возрастные изменения в активности ДНК. К генам, связанными со старением мозга, относились те, что участвуют в функционировании митохондрий — органелл, снабжающих клетку энергией.