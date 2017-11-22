Ученые раскрыли причину старения мозга
22 ноября 2017 - 13:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Исследователи из Алленского института исследования мозга в Вашингтоне выяснили, что старение мозга и снижение когнитивных способностей связано с накоплением бляшек и образованием нейрофибриллярных узлов, а также изменением в активности генов.
Ученые проанализировали образцы мозга 107 пожилых людей в возрасте 65-90 лет. Окрашивание нервных тканей с помощью желтого красителя тиофлавина Т позволило выявить большое количество амилоидных бляшек — скоплений пептидов бета-амилоидов, связанных с развитием болезни Альцгеймера, — и переплетенных протеиновых волокон (нейробриллярных узлов), пишет Lenta.ru со ссылкой на MedicalXpress.
Их накопление коррелировало с деменцией у старых людей, однако не всегда у пациентов с амилоидными бляшками развивалось слабоумие.
Анализ экспрессии генов в клетках гиппокампа и новой коры, которая выражается скоростью образования РНК-продуктов, показал, что слабоумию способствуют возрастные изменения в активности ДНК. К генам, связанными со старением мозга, относились те, что участвуют в функционировании митохондрий — органелл, снабжающих клетку энергией.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
В Google признались в слежке за пользователями Android Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети
Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или» Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Мхитарян - в списке претендентов на включение в символическую команду года УЕФА Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)