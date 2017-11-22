СК РА: Карабахские военнослужащие погибли при выполнении инженерных работ
22 ноября 2017 - 14:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В третьем гарнизонном следственном отделе Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении возбуждено уголовное дело по факту гибели вследствие взрыва мины трех армянских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба СК РА.
21 ноября, около 18:35, на оборонительном участке N-ской воинской части Армии обороны Республики Арцах (НКР) при выполнении инженерных работ на боевой позиции вследствие взрыва противотанковой мины смертельные взрывоосколочные ранения получили военнослужащие данной воинской части лейтенант Гегам Корюнович Закарян, рядовые Саркис Гургенович Абрамян и Саркис Мгерович Меликян.
Рядовой Нарек Айкович Овеян с взрывоосколочными ранениями был доставлен в военный госпиталь. Его состояние оценивается как тяжелое.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 373 (Нарушение правил обращения с оружием, боеприпасами и представляющими повышенную опасность для окружающих предметами, материалами и веществами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК РА. Предпринимаются необходимые следственные действия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Президент Республики Арцах Бако Саакян 22 ноября подписал указ, согласно которому военнослужащие N-ской воинской части Армии обороны Гегам Закарян, Саркис Абрамян, Саркис Меликян посмертно награждены медалью «За боевые заслуги».Медали присуждены за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах.
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