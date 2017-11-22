Представлены эскизы новых армянских купюр

PanARMENIAN.Net - Центральный банк Армении представил эскизы банкнот третьего поколения, которые будут введены в обращение в 2018 году.

На новой 1000-драмовой изображен армянский поэт Паруйр Севак, на 2000-драмовой - шахматист Тигран Петросян. 5000-ая купюра посвящена писателю Уильяму Сарояну, 10.000-драмовая - композитору Комитасу, на 20.000 драмах будет изображен художник Иван (Ованнес) Айвазовский, а на 50.000-драмовой - священномученик Григорий Просветитель.

100.000 драмовые купюры больше не будут выпускаться.

Представлен также эскиз коллекционной 500-драмовой.