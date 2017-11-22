Глава Минобороны НКР: Решение карабахского конфликта будет болезненным для других

PanARMENIAN.Net - Решение карабахского конфликта будет болезненным не для армянской стороны, а для других. Об этом заявил министр обороны Нагорного Карабаха Левон Мнацаканян, говоря о заявлении президента Армении Сержа Саргсяна о том, что «решение карабахского конфликта будет болезненным».

«Слова верховного главнокомандующего я не комментирую, но что касается того, что будет «очень болезненным», скажу, что не для нас, а для других», - отметил он, пишет Aysor.am.

Через несколько дней после встречи Саргсян — Алиев в Женеве 16 октября президент Армении Серж Саргсян, будучи гостем в политической школе «Андраник Маркарян» правящей Республиканской партии Армении, заявил: «В арцахском вопросе будет болезненное решение. Решения не может быть без компромиссов».