Орбелян: Хворостовский был уникальной личностью, он все делал не на 100, а на 1000%
22 ноября 2017 - 16:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Знаменитый оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни в три часа ночи 22 ноября, накануне к нему приехали его родители. Об этом рассказал известный дирижер, музыкант Константин Орбелян.
«Буквально вчера вечером я был у него. К нему вчера приехали родители, и он ушел в три часа ночи», — рассказал Орбелян. Музыкант добавил, что часто выступал вместе с Хворостовским, дружил с ним, передает РИА Новости.
«Хворостовский был уникальной личностью во всем. Бог одарил его невероятной внешностью, выдающимся голосом, музыкальной одаренностью, лошадиной работоспособностью. Он все делал не на 100, а на 1000%. Он все время превосходил самого себя. Все, что он делал, было уникально, совершенно, самобытно. Любая роль становилась им самим, он ею жил. На любом концерте он выплескивал в зал огромную артистическую и эмоциональную энергию. Его эпохальный проект с военными песнями превратил страну в гордое состояние. Все это невыполнимо и уникально. Но Дима ушел», — добавил Орбелян.
Хворостовский скончался на 56-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. В конце июня 2015 года певец, уже много лет живущий в Лондоне, объявил, что страдает от опухоли мозга. Семья Хворостовского 22 ноября подтвердила информацию о его кончине на его официальной странице в социальной сети Facebook.
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