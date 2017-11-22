В Азербайджане защищающих политзаключенных адвокатов лишают полномочий

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане Центр мониторинга политзаключенных решительно осудил приостановление адвокатских полномочий известного защитника Ялчина Иманова.

Центр мониторинга политзаключенных был создан в октябре 2014 г. группой бывших «узников совести».

Этот шаг показал несостоятельность утверждений властей, что ограничение юридического представительства граждан в судах направлено на повышение качества юридической защиты, эффективность деятельности адвокатов и роста их числа. На практике принят шаг, еще более ослабляющий правовую защиту граждан, пишет Contact.az.

«Так, от защиты отстранен Ялчин Иманов - один из немногих адвокатов, защищающих права политзаключенных», - отметил глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Он назвал прискорбным использование в устранении неугодных властям защитников самой Коллегией адвокатов. Ранее таким же способом были лишены адвокатских полномочий Алаиф Гасанов , Aслан Исмайлов, Халид Багиров, Эльчин Намазов и др. Адвокат Алиаббас Рустамов был вовсе арестован по надуманному обвинению.

Инициированы дисциплинарные разбирательства против других известных адвокатов, защищающих политзаключенных - Неймата Керимли, Асабали Мустафаеваа, Фахраддина Мехтиева, Агыля Лаиджева, Эльчина Садыгова.

Таким образом, широко разрекламированная властями реформа юстиции, подхваченная даже докладчиками ПАСЕ, оказалась не более чем фикцией, подчеркнул Гасанов. При этом, он обратил внимание, что давление на адвокатов происходит синхронно с очередным накатом на независимое медиа.

«Посредством Совета прессы, руководимым Афлатуном Амашевым оказывается незаконное давление на свободу выражения. Сайты, освещающие нарушения прав политзаключенных, вносятся в «черный список». Так, по рекомендации Совета прессы и без решения суда заблокированы сайты realliq.info, realliq.az, NİA.az,neytral.az, politika.az, vediinfo.az, obyektiv.org, sonolay.org, 24saat.org, ulus.az, qanunxeber.az,infoaz.org, xalqinsesi.com, aztoday.az», - заявил Гасанов.