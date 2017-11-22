Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению
22 ноября 2017 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Международный трибунал по бывшей Югославии приговорил 74-летнего генерала Ратко Младича к пожизненному заключению из-за военных преступлений в Боснии и Герцеговине.
Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов, в частности в геноциде мусульман в Сребренице и захвате сотрудников ООН в 1995 году. По обвинению в геноциде боснийских мусульман и хорватов в 1992-м генерала оправдали, пишет РИА Новости.
На решение суда не повлияли смягчающие обстоятельства, на которые указывала защита. Речь идет о слабом здоровье Младича и его пожилом возрасте. Кроме того, адвокаты обращали внимание на то, что он оказывал помощь некоторым жертвам.
Генерал имеет право обжаловать приговор, во время оглашения которого его удалили из зала за непристойное поведение.
Младич командовал армией боснийских сербов во время вооруженного конфликта 1992-1995 годов в Боснии и Герцеговине. Первое обвинение со стороны международного правосудия против него было выдвинуто в июле 1995-го, спустя год Младича объявили в международный розыск.
С тех пор он скрывался, став самым разыскиваем подозреваемым военным преступником на территории бывшей Югославии. В 2011 году сербские власти арестовали его и доставили в Гаагу. Процесс по делу Младича начался в мае 2012 года. Прокуратура обвинила его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны.
Младич вину отрицал. Заседания суда проходили 530 дней, на них выступили более 160 свидетелей обвинения и свыше 200 свидетелей защиты.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
В Google признались в слежке за пользователями Android Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети
Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или» Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Мхитарян - в списке претендентов на включение в символическую команду года УЕФА Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)