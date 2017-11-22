Борцы Армен Акопян и Гегам Торгомян остались без медалей на ЧМ
22 ноября 2017 - 16:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В польском городе Быдгощ 21 ноября стартовал чемпионат мира по греко-римской борьбе до 23 лет.
В первый день из сборной Армении в борьбу вступили Армен Акопян (71 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).
В квалификационном раунде Армен Акопян меньше чем за две минуты нанес поражение американцу Джону Мосингу и в 1/8 финала встретился с турком Мурадом Даги. В этой схватке арбитры отдали предпочтение сопернику Армена Акопяна.
Гегам Торгомян в первом поединке проиграл белорусу Захару Димченко. Затем турецкий и белорусский борцы не дошли до финала, и армянские спортсмены лишились перспектив побороться за бронзовые медали, передает пресс-служба НОКА.
Самое значимое
Фильм, который сняла телевизионная команда футбольного клуба, можно посмотреть на канале МЮ
В дисциплине скрэтч ведущий армянский велогонщик Эдгар Степанян стал серебряным призером
Продолжает возглавлять рейтинг чемпион мира Магнус Карлсен (2837). Представитель США Фабиано Каруана (2799) поднялся на третье место
Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
В Google признались в слежке за пользователями Android Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети
Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или» Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Гаагский трибунал приговорил Ратко Младича к пожизненному заключению Его признали виновным по десяти из одиннадцати пунктов, в частности в геноциде мусульман в Сребренице и захвате сотрудников ООН в 1995 году