Борцы Армен Акопян и Гегам Торгомян остались без медалей на ЧМ

PanARMENIAN.Net - В польском городе Быдгощ 21 ноября стартовал чемпионат мира по греко-римской борьбе до 23 лет.

В первый день из сборной Армении в борьбу вступили Армен Акопян (71 кг) и Гегам Торгомян (85 кг).

В квалификационном раунде Армен Акопян меньше чем за две минуты нанес поражение американцу Джону Мосингу и в 1/8 финала встретился с турком Мурадом Даги. В этой схватке арбитры отдали предпочтение сопернику Армена Акопяна.

Гегам Торгомян в первом поединке проиграл белорусу Захару Димченко. Затем турецкий и белорусский борцы не дошли до финала, и армянские спортсмены лишились перспектив побороться за бронзовые медали, передает пресс-служба НОКА.