Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон
22 ноября 2017 - 17:15 AMT
PanARMENIAN.Net - Актер армянского происхождения Энди Серкис (Саркисян) сыграет второстепенную роль в комедийном проекте Flursky студии Lionsgate и режиссера Джонатана Левина. Главные партии разыгрывают известные актеры Сет Роген и Шарлиз Терон.
Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила. Проблема состоит в том, что объект его желаний — госсекретарь США и весьма влиятельная и недоступная женщина. Серкис исполнит роль медиамагната и босса героя, пишет Kinomania.ru.
Левин, уже работавший с Рогеном над комедиями «Жизнь прекрасна» и «Рождество», ставит кино по сценарию Дэна Стерлинга («Интервью»). Съемки проходят в данный момент в Монреале.
Игру Серкиса скоро можно будет наблюдать через motion-capture в «Последних джедаях» и «вживую» в «Черной пантере».
Энди Серкис родился 20 апреля 1964 года в лондонском районе Рэйслип-мэнор в семье врача, армянина по происхождения, чья настоящая фамилия – Серкисян. В течение первых десяти лет жизни будущий актёр с семьёй, в силу профессии отца, постоянно путешествовал между Лондоном и Багдадом.
С 1989 года Серкис на постоянной основе сотрудничает с манчестерским театром Royal Exchange Theatre, с труппой которого впервые выступил в постановке «Макбета». Чуть раньше, в 1987-м, актёр дебютировал на телевидении, и в течение 1990-х показал себя ярким характерным актёром во многих британских мини-сериалах.
Среди самых заметных фильмов, в которых Серкис явил миру «своё лицо», - «Из 13 в 30» Гари Виника и «Престиж» Кристофера Нолана.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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