Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или»

PanARMENIAN.Net - На саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе 24 ноября Армения и Евросоюз хотят подписать рамочное соглашение о всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве. Deutsche Welle пишет, удастся ли это сделать со второй попытки, нет ли опасений, что подписание опять сорветсяи что данное сотрудничество дает Еревану.

«В 2013 году президент Серж Саргсян неожиданно для многих отдал предпочтение членству в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), исключив возможность подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Ряд наблюдателей считают, что резкий разворот в сторону ЕАЭС Саргсян вынужден был совершить из-за давления Москвы. В Европе то решение президента вызвало разочарование, но сворачивания сотрудничества ЕС с Арменией в дальнейшем не произошло»,- напоминает издание.

Как говорится в статье,координатор Армянской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» Борис Навасардян считает, что на этот раз сценарий 2013 года невозможен, поскольку Армения подтвердила готовность подписать соглашение о расширенном партнерстве с ЕС, а также согласилась вместе с Еврокомиссией опубликовать полный его текст. По мнению эксперта, это свидетельствует о том, что Ереван от принятого решения не отступится.

Навасардян уверен, что, в отличие от 2013 года, сейчас давления со стороны России быть не может, поскольку нет никаких формальных препятствий для пребывания Армении в ЕАЭС, что было несовместимо с соглашением об ассоциации с ЕС четырехлетней давности. Новый же рамочный документ противоречий между двумя интеграционными проектами не содержит. Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС. Но видимых серьезных причин для откладывания подписания, по его мнению, пока нет.

В статье говорится, что соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве предоставляет Еревану широкие возможности для развития отношений с ЕС практически во всех сферах, включая политическую и сферу безопасности.

«Единственное отличие нынешнего документа от проекта соглашения об ассоциации - это отсутствие зоны свободной торговли между ЕС и Ереваном, которая невозможна из-за членства Армении в ЕАЭС. Однако этот недостаток, отмечает Навасардян, частично компенсируется тем, что Еревану предоставлен специальный статус GSP+, предполагающий преференции для товаров армянского происхождения на рынках ЕС. И Армения достаточно активно этим пользуется, экономя ежегодно несколько десятков миллионов евро благодаря нулевым или очень низким таможенным пошлинам. Помимо этого, добавил эксперт, соглашение может создать необходимую политическую среду для начала диалога о либерализации визового режима с ЕС»,- пишет издание.

Депутат парламента от правящей Республиканской партии Маргарита Есаян не сомневается, что соглашение в Брюсселе будет подписано. По ее мнению, неожиданностей на этот раз не случится, поскольку обе стороны шли долго к этим договоренностям, и сейчас все готово к подписанию документа, который тщательно готовился в последнее время.

«Армения не прекращала сотрудничества с ЕС ни на день, активно участвует во всех самых важных структурах «Восточного партнерства» и готова взять на себя все обязательства согласно духу и букве соглашения», - цитирует издание депутата.

Подписание такого документа, убеждена Маргарита Есаян, не помешает членству Армении в ЕАЭС, поскольку еще при вхождении туда Ереван заявлял, что «вступление в эту организацию не закрывает возможности вступать и в другие, а вместо формулы «или - или» всегда предпочитал формулу «и-и».