В Google признались в слежке за пользователями Android

PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года компания Google собирает данные о местоположении пользователей Android-смартфонов, точнее адресов близлежащих сотовых вышек, даже когда на устройстве отключены сервисы по определению местоположения и SIM-карта не вставлена. Об этом говорится в отчете ресурса Quartz о проведенном расследовании.

Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети, пишет Ferra.ru.

Представитель Google подтвердил наблюдения Quartz в электронном письме на запрос о комментарии к ситуации: «В январе того года мы начали рассматривать возможность использовать коды Cell ID в качестве дополнительного сигнала для дальнейшего улучшения производительности и повышения скорости доставки сообщений». При этом представитель подчеркнул, что идентификаторы вышек Cell ID никогда не включались в сетевую систему синхронизации Google, так что данные удалялись мгновенно и система уже обновлена, чтобы больше не запрашивать Cell ID.

Как обещает компания, к концу ноября Android-смартфоны перестанут отправлять в Google данные о местоположении на основе сотовых вышек.