В Google признались в слежке за пользователями Android
22 ноября 2017 - 19:16 AMT
PanARMENIAN.Net - С начала 2017 года компания Google собирает данные о местоположении пользователей Android-смартфонов, точнее адресов близлежащих сотовых вышек, даже когда на устройстве отключены сервисы по определению местоположения и SIM-карта не вставлена. Об этом говорится в отчете ресурса Quartz о проведенном расследовании.
Чтобы данные собирались при отсутствующей SIM-карте, Android-устройство должно быть подключено к Wi-Fi сети, пишет Ferra.ru.
Представитель Google подтвердил наблюдения Quartz в электронном письме на запрос о комментарии к ситуации: «В январе того года мы начали рассматривать возможность использовать коды Cell ID в качестве дополнительного сигнала для дальнейшего улучшения производительности и повышения скорости доставки сообщений». При этом представитель подчеркнул, что идентификаторы вышек Cell ID никогда не включались в сетевую систему синхронизации Google, так что данные удалялись мгновенно и система уже обновлена, чтобы больше не запрашивать Cell ID.
Как обещает компания, к концу ноября Android-смартфоны перестанут отправлять в Google данные о местоположении на основе сотовых вышек.
Самое значимое
PanARMENIAN.Net решил проверить, так ли это на самом деле, и поговорил с Алисой на разные темы, интересующие нас
С приложением уже сотрудничает ряд ереванских кафе, ресторанов и пиццерий. Приложение удобно для тех, кто не любит звонить и договариваться о бронировании столика
Zangi также имеет технологию Antiblocking, основанную на искусственном интеллекте, благодаря которой приложение работает в странах, которые ограничивают работу мессенджеров
В ходе встречи главе правительства представлена инициатива по вручению премии «лучший IT-стартап»
Partner news
Последние новости
Deutsche Welle о второй попытке сближения РА и ЕС: Позиция Армении - «и-и» вместо «или-или» Навасардян не исключил, что помешать подписанию документа в Брюсселе именно 24 ноября могла бы пропагандистская атака российских СМИ против решения Армении углублять отношения с ЕС
Энди Серкис снимется в голливудском фильме с Шарлиз Терон Фильм расскажет о журналисте-неудачнике Фреде Фларски (Роген), который решается добиться расположения героини Терон, в которую был влюблен в детстве, когда та его нянчила
Мхитарян - в списке претендентов на включение в символическую команду года УЕФА Вратари: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»), Кейлор Навас («Реал»), Мануэль Нойер («Бавария»), Ян Облак («Атлетико»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»)
Борцы Армен Акопян и Гегам Торгомян остались без медалей на ЧМ В квалификационном раунде Армен Акопян меньше чем за две минуты нанес поражение американцу Джону Мосингу и в 1/8 финала встретился с турком Мурадом Даги