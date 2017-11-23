Премьер Ливана решил остаться на своем посту: Он вернулся в Бейрут
23 ноября 2017 - 10:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Ливана Саад Харири заявил собравшимся у своей резиденции в Бейруте сторонникам, что останется на своем посту ради создания вместе с ними «линии обороны» стабильности и арабской идентичности страны.
Харири вернулся в Бейрут 22 ноября впервые после своего внезапного заявления об отставке, сделанного из Эр-Рияда 4 ноября. После возвращения и встречи с президентом Ливана Мишелем Ауном он сообщил, что передумал и согласен отложить отставку.
«Я остаюсь с вами и продолжу (действовать) с вами, чтобы мы стали линией обороны стабильности и арабской идентичности Ливана», — заявил Харири сторонникам, пишет РИА Новости.
Обращаясь к собравшимся, суннитский политик подчеркнул, что вместе с ними представляет силы «центра, умеренности и стабильности» и их лозунгом станет «Ливан прежде всего».
Ситуация в Ливане обострилась, когда Харири в Эр-Рияде 4 ноября неожиданно объявил об отставке, обвинив шиитское движение «Хезболлах» и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире, и заявил о готовящемся на него покушении. МИД Ирана назвал обвинения Харири безосновательными. Лидер «Хезболлах» Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии и премьер, возможно, удерживается в Эр-Рияде насильно.
21 ноября Харири успел побывать в Каире, где обсудил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси ситуацию в Ливане. После египетской столицы политик сделал краткую остановку на Кипре, где также встретился с его главой. В Каир Харири прилетел из Парижа, где встречался с французским президентом Эммануэлем Макроном.
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