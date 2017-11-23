В Тбилиси завершена 20-часовая спецоперация: Трое членов преступной группы убиты

PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 22 ноября завершена продолжавшаяся более 20 часов спецоперация. В результате убиты трое членов преступной группы и один задержан. Об этом сообщила представитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.

«Члены преступной группы не были гражданами Грузии, наблюдение за этими лицами велось в последние несколько недель», - сказала она, пишет Deutsche Welle.

В ходе спецоперации погиб один сотрудник спецназа СГБ и двое получили ранения. Кроме того, ранения получили двое сотрудников МВД Грузии, сообщила Гиоргобиани.

Спецоперация на улице монаха Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась с вечера 21 ноября. По данным некоторых СМИ, обстрелявшие спецназ люди подозреваются в принадлежности к террористической организации. По данным СМИ, подозреваемые в терроризме являются чеченцами, которые, предположительно, нелегально прибыли в Грузию.