В Тбилиси завершена 20-часовая спецоперация: Трое членов преступной группы убиты
23 ноября 2017 - 10:51 AMT
PanARMENIAN.Net - В Тбилиси 22 ноября завершена продолжавшаяся более 20 часов спецоперация. В результате убиты трое членов преступной группы и один задержан. Об этом сообщила представитель Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Нино Гиоргобиани.
«Члены преступной группы не были гражданами Грузии, наблюдение за этими лицами велось в последние несколько недель», - сказала она, пишет Deutsche Welle.
В ходе спецоперации погиб один сотрудник спецназа СГБ и двое получили ранения. Кроме того, ранения получили двое сотрудников МВД Грузии, сообщила Гиоргобиани.
Спецоперация на улице монаха Габриэла Салоса в Исанском районе Тбилиси проводилась с вечера 21 ноября. По данным некоторых СМИ, обстрелявшие спецназ люди подозреваются в принадлежности к террористической организации. По данным СМИ, подозреваемые в терроризме являются чеченцами, которые, предположительно, нелегально прибыли в Грузию.
Самое значимое
По последним данным, в результате землетрясения погибли 445 человек, около 7,1 тысячи получили ранения
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Partner news
Последние новости
Tesla успела за 100 дней установить в Австралии самую большую в мире батарею Основатель компании Илон Маск поздравил сотрудников Tesla с завершением работ «в рекордные сроки». Проект, как и обещал Маск, был завершен в течение 100 дней
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА Первое место в рейтинге занимает Германия, на второй строчке расположилась Бразилия, тройку замыкает Португалия
Лишившийся ног и правой руки майор ВС Армении стал чемпионом мира по армрестлингу Степанян занял первое место среди спортсменов с проблемами опорно-двигательного аппарата, которые соревновались в польском городе Румя
Тело азербайджанского военнослужащего найдено близ одной из армянских боевых позиций Согласно полученным оперативно-розыскным данным, данный военнослужащий является капитаном ВС Азербайджана, командиром роты