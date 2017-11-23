В Нью-Йорке скончался продюсер джазовых звезд Джордж Авакян

PanARMENIAN.Net - В США в возрасте 98 лет умер музыкальный продюсер Джордж Авакян. Он скончался 22 ноября в своем доме на Манхэттене.

Смерть продюсера подтвердила его дочь, пишет Associated Press.

Авакян в качестве продюсера сотрудничал с композиторами Дюком Эллингтоном, Дэйвом Брубеком, музыкантами Майлзом Дэвисом, Сонни Роллинзом, Луи Армстронгом и другими звездами джаза.

Джордж Авакян родился в Армавире, позже его семья из-за Гражданской войны уехала сначала в Тифлис, а затем в Нью-Йорк. Под производством Авакяна в 1940 году выпустили первую долгоиграющую пластинку (LP). Позже продюсер выпустил серию граммофонных пластинок «История джаза», на которой были записи композиций Армстронга, Эллингтона, Бесси Смит и Флетчера Хендерсона. Авакян выступил с продюсированием двух альбомов Армстронга L.Armstrong Plays W.C.Handy и L.Armstrong Plays F.Waller.

В 1960-е годы продюсер стал директором музыкального отдела концерна Warner Bros, а затем основал и собственную компанию «Авагян и Ко». В 1967 году он организовал выступление оркестра Бенни Гудмена в Москве.

В 1997 году за соавторство альбома Майлза Дэвиса Авакян получил премию «Грэмми». Имя Авакяна есть на Стене Славы джаза.