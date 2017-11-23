Аронян продолжает лидировать на заключительном этапе Гран-при ФИДЕ
23 ноября 2017 - 11:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянский гроссмейстер Левон Аронян продолжает возглавлять турнирную таблицу на проходящем в Пальма-де-Мальорке (Испания) заключительном этапе Гран-при ФИДЕ.
В шестом туре армянский шахматист белыми завершил вничью партию с россиянином Петром Свидлером.
Теперь Аронян набрал 4 очка и на пол-очка опережает группу из восьми участников турнира, сообщает пресс-служба НОКА.
В седьмом туре Аронян черными сыграет с представителем Венгрии Ричардом Раппортом.
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