Исследование: Как разные виды алкоголя влияют на настроение человека

PanARMENIAN.Net - Разные виды алкоголя оказывают совершенно разное влияние на наше настроение, выяснили ученые.

В рамках исследования, опубликованного в научном издании BMJ Open, были опрошены около 30 тысяч человек в возрасте от 18 до 34 лет из 21 страны. Все респонденты употребляли пиво, вино и крепкий алкоголь, и многие из них признавались, что каждый тип напитков оказывал на них свое влияние.

И хотя зачастую умеренное употребление алкоголя помогает приятно провести время, ученые надеются, что новые данные помогут обратить внимание на ту опасность, которую несет в себе алкогольная зависимость. Со временем люди привыкают к алкоголю и могут начать пить больше, чтобы вновь и вновь испытывать уже знакомые позитивные эмоции. Однако, как отмечает Марк Беллис из службы здравоохранения Уэльса, они рискуют получить не только позитив, но и негатив, пишет BBC.

Так, красное вино вызывало у людей сонливость в большей степени, чем белое: респонденты чаще говорили, что чувствуют себя расслабленно, когда пили красное вино или пиво. Более 40% опрошенных признались, что употребление крепких напитков помогает им чувствовать себя более сексуально привлекательными. Более половины сказали, что крепкий алкоголь придает им энергии и уверенности. При этом треть респондентов сказали, что чувствовали агрессию после употребления крепких напитков. Крепкий алкоголь в большей степени ассоциировался с такими чувствами, как агрессия, болезненность, беспокойство и желание плакать.

Мужчины чаще испытывали агрессию от любых типов выпивки, чем женщины (особенно это проявлялось у любителей выпить). Однако эти выводы показывают лишь корреляцию изменения настроения с алкоголем, но не объясняют причины этих изменений.

Марк Беллис отмечает, что важным фактором в исследовании была и обстановка, в которой люди употребляют алкоголь: респондентов спрашивали, выпивали ли они у себя или вне дома.

«Молодые люди обычно предпочитают пить крепкие напитки на вечеринке вне дома, а вино чаще пьют в домашней атмосфере, за обедом или ужином», - поясняет он.

Ученые из Королевского колледжа Лондона говорят, что, согласно этому исследованию, зависимые от алкоголя люди в пять раз чаще ждут от выпивки пробуждения позитивных эмоций, чем те, кто выпивает редко.

Согласно предписаниям британских медиков, для наиболее безопасного употребления алкоголя рекомендуется выпивать не более 14 условных единиц - это примерно соответствует 12 порциям крепкого алкоголя (по 25 мл), шести пинтам пива или шести бокалам вина объемом 175 мл.