PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила порталу пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева.

У артиста отказали ноги на фоне диабета.В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков.

Корнеева отметила, что в настоящий момент нет достоверной информации, в какое именно лечебное учреждение увезли Джигарханяна и что стало причиной для этого, пишет телеканал «Звезда».

«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны и т.д.», - сказала Корнеева.

26 октября в Театре Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая младше его на 50 лет.