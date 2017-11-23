Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии
23 ноября 2017 - 12:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщила порталу пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева.
У артиста отказали ноги на фоне диабета.В больницу его отвез режиссер Юрий Клепиков.
Корнеева отметила, что в настоящий момент нет достоверной информации, в какое именно лечебное учреждение увезли Джигарханяна и что стало причиной для этого, пишет телеканал «Звезда».
«Последние дни ему трудно было ходить, он практически из своего кабинета перестал выходить. Сейчас Армен Борисович от части коллектива отдалился и в основном находится в окружении своих друзей, которые якобы его опекуны и т.д.», - сказала Корнеева.
26 октября в Театре Джигарханяна прошли обыски. Это было связано с обращением 82-летнего актера в правоохранительные органы с заявлением о краже общегражданского паспорта. Он подозревает в этом свою супругу Виталину Цымбалюк-Романовскую, которая младше его на 50 лет.
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