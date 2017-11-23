Азербайджан возобновил закупку газа у РФ

PanARMENIAN.Net - Российское ООО «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок природного газа в Азербайджанскую Республику. Об этом говорится в сообщении российского газового холдинга.

Соответствующий контракт был подписан 21 ноября 2017 года в Москве. Дата начала поставок 22 ноября 2017 года. Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб м российского газа, пишет ТАСС.

В октябре 2009 года ООО «Газпром экспорт» и SOCAR заключили среднесрочный контракт на поставку из Азербайджана газа на период 2010-2015 годов через пункт сдачи Ширвановка на российско-азербайджанской границе. За указанный период было закуплено 5,4 млрд куб азербайджанского газа.

В 2015 году дочерняя компания ООО «Газпром экспорт» «Газпром Швайц АГ» осуществляла поставки в адрес «Азербайджанской метаноловой компании» (AzMeCo). Всего в рамках контракта было поставлено 107,4 млн куб м газа.