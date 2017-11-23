Армия Ирака начала операцию по освобождению от ИГ последнего участка страны
23 ноября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Власти Ирака объявили 23 ноября о начале операции по освобождению от боевиков террористической организации «Исламское государство» (ИГ) последнего контролируемого джихадистами региона на территории страны. В наступлении участвуют силы армии и полиции, а также шиитские добровольческие отряды.
Речь идет о пустынных районах, расположенных на границе с Сирией севернее реки Евфрат. Последние убежища боевиков находятся в провинциях Салах-эд-Дин, Найнава и Анбар, пишет Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.
17 ноября вооруженные силы Ирака освободили от боевиков последний город, остававшийся под их конролем: небольшое поселение Рава в долине Евфрата на сирийской границе. Это позволило главе правительства страны Хейдару аль-Абади заявить, что армия нанесла военное поражение экстремистам, однако о полной победе над ИГ можно будет объявить только после зачистки пустынных районов страны.
Photo. AP
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