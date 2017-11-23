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Кочарян: РА поприветствует присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Баку откажется от враждебных действий

Кочарян: РА поприветствует присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Баку откажется от враждебных действий
23 ноября 2017 - 14:57 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения будет приветствовать присоединение Азербайджана к ЕАЭС, если Баку откажется от враждебных действий. Об этом заявил замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян.

По его словам, в соответствии с положением соглашения о ЕАЭС, наблюдатель или член структуры не должен предпринимать шагов в ущерб другого члена.

«Если Азербайджан желает в том или ином виде приблизиться к ЕАЭС, то не должен предпринимать таких действий. А Азербайджан осуществляет блокаду Армении. Присоединение к ЕАЭС или получение статуса наблюдателя будет приветствоваться и с нашей стороны, если Азербайджан выполнит те обязательства, которые установлены для членов или наблюдателей. А это означает снятие блокады, отказ от враждебных действий и отказ от армяноненавистничества», - заявил замглавы МИД Армении, пишет Aysor.am.

Ранее пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаянв беседе с PanARMENIAN.Net заявил, что позиция Армении по вопросу возможного членства Азербайджана в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) остается неизменной. «Недавно заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил о нашей позиции по этому вопросу»,- сказал Балаян.

В октябре 2017 года замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян заявил, что Армения против членства Азербайджана в ЕАЭС. По его словам, Азербайджан не обращался с вопросом о членстве в ЕАЭС, но, если обратится, то позиция Армении – четкая.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе визита в Баку, что Россия будет очень рада видеть Азербайджан в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

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