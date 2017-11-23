L’Equipe: Мхитаряна в МЮ могут заменить Гризманном
23 ноября 2017 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Английский клуб «Манчестер Юнайтед» рассматривает нападающего клуба «Атлетико Мадрид» и сборной ФранцииАнтуана Гризманна в качестве возможной замены полузащитника сборной Армении и МЮ Генриха Мхитаряна, пишет Express со ссылкой на французское издание L’Equipe.
Отмечается, что английский клуб уже давно следит за Гризманном, но ему не удалось увести футболиста у«Атлетико Мадрид». Однако, как отмечает издание, все еще может перемениться в пользу перевода Гризманна в Олд Траффорд.
Сообщается, что МЮ борется за 26-летнего француза с клубами «Реал Мадрид» и «Барселона». У Гризманна есть шансы заменить в английском клубе армянского футболиста. Тем более, что в последнее время обсуждается послабление позиции Мхитаряна в МЮ.
Полузащитник сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян испытывает проблемы в английском клубе.Через 16 месяцев после перехода в МЮ 28-летний футболист борется за спасение своей карьеры, пишет британское издание The Sun.По данным издания, главный тренер МЮ Жозе Моуриньо, а также его тренерский штаб имеют большие сомнения по поводу Мхитаряна.
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