Генсек НАТО призвал избегать новой эскалации в Карабахе

PanARMENIAN.Net - НАТО обеспокоена конфликтом в Нагорном Карабахе и призывает избегать эскалации. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг после переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Неразрешенный конфликт в Нагорном Карабахе вызывает беспокойство. Ясно, что военного решения конфликта не существует, и что НАТО не играет тут прямой роли», — сказал Столтенберг журналистам, пишет РИА Новости.

Он отметил, что альянс поддерживает работу сопредседателей минской группы ОБСЕ и рад возобновлению переговоров между лидерами Азербайджана и Армении.

«Мы призываем вас продолжить идти по пути поиска решения через переговоры и избегать новой эскалации», — заявил генсек альянса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном в Ереване заявил, что не настроен оптимистично в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта.«Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся. Я уже на пресс-конференции в Баку отмечал наличие всех компонентов решения этой проблемы.Эти компоненты сформированы в пакет. Очень трудно взять один, два или три и предложить договариваться на этой основе, потому что в этом случае выпадают балансирующие компоненты и не будет результата, на который мы все рассчитываем»,- сказал Лавров.